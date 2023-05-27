Cannes'te 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü aldığını duyan Merve Dizdar'ın şaşkınlığı kameralara yansıdı

76. kez düzenlenen Cannes Film Festivali'nde ödülleri sahiplerini buldu. Ünlü oyuncu Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filminde rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Dizdar'ın ödülü kazandığı yönünde yapılan duyuruyu duyduğu anlarda yaşadığı şaşkınlık kameralara da yansıdı.

"ÖDÜLÜ TÜM MÜCADELECİ RUHLARA ARMAĞAN EDİYORUM"

Ödülünü alan Merve Dizdar törende şunları söyledi: "Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray'ın ve Nuraylar'ın duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için, kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum."