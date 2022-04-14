Sahneye çıkması için nişanlısının gazinoya para verdiğini öğrenen Pınar Eliçe, gözyaşlarına boğuldu

YouTube'da yayınlanan Al Sana Haber programında yorumculuk yapan şarkıcı Pınar Eliçe, dünkü bölümünde yıllardır kendisinden saklanan bir gerçekle yüzleşti. Canlı yayında Petek Dinçöz'ü eleştiren Eliçe, yıllar önce nişanlısının gazinoya verdiği para karşılığında sahneye çıktığını öğrendi.

"PETEK HEP BİR ERKEĞİN GÜCÜNE İHTİYAÇ DUYDU"

Programda bir ay önce boşanan Petek Dinçöz'ün Miami'ye taşınmasıyla ilgili konuşan Pınar Eliçe, "Petek hayatı boyunca bir erkeğin gücüne ihtiyaç duydu. Arkasında Can Tanrıyar gibi güçlü bir adam vardı. Ayrılma kararından sonra da yok oldu gitti" dedi.

SEYHAN SOYLU: SENİN İÇİN DE GAZİNO KİRALADI

Ameliyat olduğu için programa görüntülü olarak bağlanan Seyhan Soylu ise Eliçe için "Pınar Eliçe orada Petek Dinçöz' ü eleştiriyor. Söylemezsem kendime ihanet etmiş olurum. Türkiye'de en büyük bir gazinoyu dahi kiralayabilecek tek kadın Pınar Eliçe'dir. Türkiye'nin en lüks gazinosu Maksim Gazinosu kiralandı Pınar Eliçe için Vedat Çöloğlu tarafından" dedi. Soylu'nun iddiasını yalanlayan Eliçe "O bir şehir efsanesi Seyhan. Öyle bir şey olabilir mi? Ben 12 yıl boyunca nasıl çıkabildim o zaman Maksim'de?" diyerek karşılık verdi.

"NİŞANLIN 30 TRİLYON VERDİ"

Sözlerine devam eden Soylu, "İlk çıkış çok önemlidir Pınar. İlk sihir. Sen zaten çok güzel bir kadınsın. Türkiye'de Fahrettin Aslan'dan kralı bir gazino kiralayamaz. O tarihte nişanlısı Vedat Bey tam 30 Trilyon para ile bir aylığına kapattırdı. Pınar Eliçe için hala gazino kapatılır yalnız. Bunun da altını çiziyorum" şeklinde konuştu.

ELİÇE: HANGİ ENAYİ BÖYLE BİR PARAYI VERİR?

Öğrendikleri karşısında adeta yıkılan Pınar Eliçe "Evet benim hayatımda o dönem öyle bir insan vardı. Bunu inkar etmiyorum. Ama kalkıp da milyon dolarlar falan hangi enayi böyle bir parayı verir? Yanlışın var Seyhancığım" ifadelerini kullanırken Maksim'in sahibi Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacit Aslan yayına bağlanarak Seyhan Soylu'yu doğruladı.

SACİT ASLAN: VEDAT BEY, PINAR ASSOLİST OLSUN DİYE HATRI SAYILIR PARA VERDİ

Canlı yayına bağlanan Sacit Aslan ise şunları söyledi: "Pınar'ın o dönemde sahneye çıkmasını, assolist olarak çıktığında ya da çıkmayı istemesinde alt kadro yapmak çok müşkül olduğu için sahneye çıkmaları Fahrettin Aslan'ın zoruyla olmuştur. Bu zorlama olurken Pınar'ın hayatında Vedat Çöloğlu diye biri vardı. Gayet ciddi bir ilişkileri vardı. Vedat Çöloğlu'nun Pınar Eliçe'nin haberi olmaksızın ki zaten haberi olsaydı Pınar bunu onur meselesi yapar oryantalliğe devam eder ve sahneye çıkmazdı. Vedat Çöloğlu'nun kendisiyle ilişkisinden dolayı ve sevdiği bir kadının assolist olması için bütün şartlarını zorladı. Bu şartların içerisinde Fahrettin Aslan'ın Vedat Çöloğlu'na o günkü parayla hatırı sayılır bir şekilde gazinoyu kiraladığı gerçektir. Burada Seyhan Soylu doğruyu söylüyor."

"PINAR ELİÇE'NİN OLANLARDAN HABERİ YOKTU"

"Gazinoyu günlük bir para vererek kiralamadı. Gazinonun reklam giderlerini yaptı. Akşam satıştan hiçbir pay talep etmedi. Satıştaki gelen para bütün artistlerin yevmiyesi ödendikten sonra kalan para da Fahrettin Aslan' a kaldı. Vedat beyin madden ve manen bu gücü vardı. Bu gücünü Pınar Eliçe'nin bilgisi olmadan, bunun altını çiziyorum bilgisi vardı dersem günaha girerim. Bu şartlarda kiralanması olayı doğrudur. Bu iş bittikten sonra ilk assolist olmasının dışında Pınar Eliçe bu şekilde tescil edildikten sonra 12 sene Maksim' de çalışmıştır."

PINAR ELİÇE AĞLAYARAK YAYINI TERK ETTİ

Aslan'ın sözleri sonrası hayatıyla ilgili sır gibi saklanan bir gerçekle yüzleşen Pınar Eliçe, gözyaşlarına hakim olamadı. Konuşmakta güçlük çeken şarkıcı, yayını terk etti.