Canlı yayında partneriyle dakikalarca öpüşen Türk yarışmacı Ekin Su Cülcüloğlu, İngiltere'yi karıştırdı

Türkiye'de pek çok dizide yer alan Türk fenomen Ekin Su Cülcüloğlu, Aşk Adası'nda ilk günden gündem olmayı başardı.

Cülcüloğlu, adanın yeni çocuğu Jacques O'Neill'e etkilemek için çekici hamlelerde bulundu.

Ekinsu Cülcüloğlu, programda eşleştiği İtalyan yarışmacı Davide Sanclimenti ile tutkulu bir şekilde öpüştü.

İZLEYİCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

İzleyiciler, Ekin Su ve Davide'e Twitter üzerinden ciddi tepki gösterdi. Bazı izleyiciler, öpüşmenin gereğinden fazla uzun sürdüğünü, çiftin bir birlerine teşekkür etmek için kısa bir öpücüğün yeterli olduğunu söyledi.

Ekin Su, yaptığı açıklamada çok mutlu olduğu için Davide'i üstü üste öptüğünü, biraz uzun öpüşüp durumu abarttığını söyledi.

Diğer yandan, programda çiftleşen Davide ve Ekin Su, yatağa girdikten sonra herkes, çiftin cinsel ilişkiye gireceklerini tahmin ederken, David, Ekin'e sırtını dönerek uyudu.

Cülcüloğlu, Davide Sanclimenti ile tutkulu öpüşmesinden birkaç saat sonra, Jacques O'Neill'le flört ederken görüntülendi.