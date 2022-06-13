Canlı yayında partneriyle dakikalarca öpüşen Türk yarışmacı Ekin Su Cülcüloğlu, İngiltere'yi karıştırdı - Haberler

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Canlı yayında partneriyle dakikalarca öpüşen Türk yarışmacı Ekin Su Cülcüloğlu, İngiltere'yi karıştırdı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası isimli programda Türk yarışmacı Ekin Su Cülcüloğlu'nun, programda eşleştiği İtalyan yarışmacı Davide Sanclimenti ile tutkulu bir şekilde öpüşmesi izleyicilerin tepkisini çekti.

Türkiye'de pek çok dizide yer alan Türk fenomen Ekin Su Cülcüloğlu, Aşk Adası'nda ilk günden gündem olmayı başardı.

Canlı yayında partneriyle dakikalarca öpüşen Türk yarışmacı İngiltere'yi karıştırdı

Cülcüloğlu, adanın yeni çocuğu Jacques O'Neill'e etkilemek için çekici hamlelerde bulundu.

Canlı yayında partneriyle dakikalarca öpüşen Türk yarışmacı İngiltere'yi karıştırdı

Ekinsu Cülcüloğlu, programda eşleştiği İtalyan yarışmacı Davide Sanclimenti ile tutkulu bir şekilde öpüştü.

Canlı yayında partneriyle dakikalarca öpüşen Türk yarışmacı İngiltere'yi karıştırdı

İZLEYİCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

İzleyiciler, Ekin Su ve Davide'e Twitter üzerinden ciddi tepki gösterdi. Bazı izleyiciler, öpüşmenin gereğinden fazla uzun sürdüğünü, çiftin bir birlerine teşekkür etmek için kısa bir öpücüğün yeterli olduğunu söyledi.

Canlı yayında partneriyle dakikalarca öpüşen Türk yarışmacı İngiltere'yi karıştırdı

Ekin Su, yaptığı açıklamada çok mutlu olduğu için Davide'i üstü üste öptüğünü, biraz uzun öpüşüp durumu abarttığını söyledi.

Canlı yayında partneriyle dakikalarca öpüşen Türk yarışmacı İngiltere'yi karıştırdı

Diğer yandan, programda çiftleşen Davide ve Ekin Su, yatağa girdikten sonra herkes, çiftin cinsel ilişkiye gireceklerini tahmin ederken, David, Ekin'e sırtını dönerek uyudu.

Canlı yayında partneriyle dakikalarca öpüşen Türk yarışmacı İngiltere'yi karıştırdı

Cülcüloğlu, Davide Sanclimenti ile tutkulu öpüşmesinden birkaç saat sonra, Jacques O'Neill'le flört ederken görüntülendi.

Canlı yayında partneriyle dakikalarca öpüşen Türk yarışmacı İngiltere'yi karıştırdı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Ekin Su Magazin Haberler

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