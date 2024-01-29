Canan Hoşgör, 3 yıllık sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi

Hamdi Alkan ile 1999 yılında boşandıktan sonra 2006 yılında yeniden evlenen oyuncu Canan Hoşgör, 2012 yılında tekrar yollarını ayırdı. 3 yıldır iş insanı Yusuf Bakoğlu ile ilişki yaşayan Hoşgör, dün evlendi.

"ANNEMİN NİKAHINI GÖRMEK DE NASİP OLDU"

Canan Hoşgör'ün Hamdi Alkan'la evliliğinden dünyaya gelen Zeynep ve Ayşe adında iki kızı da nikaha katıldı. Survivor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve sonrasında oyunculuk yapmaya başlayan Zeynep Alkan nikah töreninden yaptığı paylaşıma "Annemin nikahını görmek de nasip oldu… Bir ömür boyu mutluluklar" notunu düştü. Nikah sonrası arkadaşlarıyla bir eğlence organize eden Hoşgör, eşiyle dans ettiği anları Instagram hesabından yayınlayarak "Aşkla tamamlandım" ifadelerini kullandı. Yusuf Bakoğlu da nikahtan bir kareyi "En sonum" ifadeleriyle yayınladı.