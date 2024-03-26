Cameron Diaz ve kocası Benji Madden, gizli bir şekilde ilk erkek çocuklarını dünyaya getirdi

Ünlü oyuncu Cameron Diaz ve müzisyen eşi Benji Madden, birkaç gün önce bir erkek çocuklarının olduğunu duyurarak sürpriz bir haberle gündeme geldi. Diaz ve Madden, uzun süredir gözlerden uzak bir şekilde yaşamalarına rağmen, hayranlarına bebekleri hakkında bilgi vermek istediler. 51 yaşındaki Diaz ve 45 yaşındaki kocası, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada, oğullarının Cardinal adını verdiklerini ve onun "gerçekten çok sevimli" olduğunu belirttiler. Ancak çift, çocuklarının güvenliği ve mahremiyeti için fotoğraflarını paylaşmayacaklarını da vurguladılar. Bebeğin doğum tarihi ve doğum şekli hakkında ise bilgi verilmedi.

Diaz ve Madden çiftinin, dört yaşında olan bir kızları daha bulunuyor. Çevresine göre, Diaz, oğluna kavuştuktan sonra oldukça duygusal anlar yaşamış ve iki çocuk annesi olmanın kendisini çok şanslı hissettiğini belirtmiş. Çiftin yakın çevresinden kaynaklar, çiftin her zaman ikinci bir çocuk sahibi olmayı umduğunu ve ebeveynlik rolünü çok sevdiklerini ifade etmişler.

Cameron Diaz ve Benji Madden, ilk kez 2014 yılında tanışmış ve aynı yıl nişanlanmışlardı. Mutlu çift, Ocak 2015'te Beverly Hills'teki evlerinde samimi bir törenle evlenmişti. Aralık 2019'da kızları Raddix'i dünyaya getirdiklerini duyurarak hayranlarını şaşırtmışlardı. Ancak çift, kızlarının fotoğraflarını da paylaşmamış ve onların mahremiyetini korumaya özen göstermişlerdi.

Cameron Diaz, anne olduktan sonra oyunculuk kariyerine ara vermişti. Ancak 2023 yılında, Jamie Foxx'la birlikte rol aldığı bir filmde yeniden ekranlara dönmüştü. Diaz'ın hamilelik sürecini gizli tutup tutmadığı ya da oğluna taşıyıcı anne yoluyla mı kavuştuğu ise netlik kazanmamıştı.