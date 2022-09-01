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Camdaki Kız Sete Çıktı! Burcu Biricik Perişan Oldu

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Camdaki Kız Sete Çıktı! Burcu Biricik Perişan Oldu

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran "Camdaki Kız " dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.

Set çıkışı yardımcısı ile aracını bekleyen Burcu Biricik flaşların patlamasıyla önüne set olan yardımcısı "Burcu hanım sizi çekiyorlar" demesiyle Biricik "Arkadaşlar çok yorgunum set çıkışı yeni bir sezona başladık hayranlarımızı sürprizler bekliyor bizi izlemeye devam etsinler" dedi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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