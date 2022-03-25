Çağla Şıkel, 5 milyon TL'lik altın büstiyer giydi

İstanbul Yeşilköy'de düzenlenen mücevher fuarına ünlü isimler akın etti. Seda Sayan ve Burcu Esmersoy'un katıldığı fuara Çağla Şıkel'in giydiği altın kaplama büstiyer damga vurdu.

SEDA SAYAN'A 10 MİLYON LİRALIK HEDİYE

Mayıs ayında Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan'a 10 milyon liralık özel tasarım kilitli bir pırlanta yüzük hediye edildi. Tasarımları çok beğendiğini söyleyen Sayan, fuardan sevgilisine de hediye almayı ihmal etmedi.

5 MİLYON TL'YE SATILDI

43 yaşındaki ünlü model Çağla Şıkel ise fuarda 5 milyon TL'lik altın kaplama bir büstiyer giydi. Şıkel'in giydiği büstiyer, daha görücüye çıkmadan Katarlı bir iş insanına satıldı.

"45 GÜNDE YAPILDI"

Altın kaplama büstiyeri üreyen firmanın sahiplerinden Erol Durmuş, "Parçamızın değeri 5 milyon TL. 45 gün gibi bir sürede yapıldı. Güzel bir tasarım oldu. Çağla hanıma da çok yakıştı. Çok güzel taşıdı" dedi.