Çağla Şıkel, 5 milyon TL'lik altın büstiyer giydi
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İstanbul'da düzenlenen bir mücevher fuarında mankenlik yapan Çağla Şıkel, 5 milyon TL değerinde altın kaplama büstiyer giydi. 45 günde yapılan özel tasarım büstiyer, daha sergilenmeden Katarlı bir iş insanına satıldı.
İstanbul Yeşilköy'de düzenlenen mücevher fuarına ünlü isimler akın etti. Seda Sayan ve Burcu Esmersoy'un katıldığı fuara Çağla Şıkel'in giydiği altın kaplama büstiyer damga vurdu.
Mayıs ayında Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan'a 10 milyon liralık özel tasarım kilitli bir pırlanta yüzük hediye edildi. Tasarımları çok beğendiğini söyleyen Sayan, fuardan sevgilisine de hediye almayı ihmal etmedi.
43 yaşındaki ünlü model Çağla Şıkel ise fuarda 5 milyon TL'lik altın kaplama bir büstiyer giydi. Şıkel'in giydiği büstiyer, daha görücüye çıkmadan Katarlı bir iş insanına satıldı.
Altın kaplama büstiyeri üreyen firmanın sahiplerinden Erol Durmuş, "Parçamızın değeri 5 milyon TL. 45 gün gibi bir sürede yapıldı. Güzel bir tasarım oldu. Çağla hanıma da çok yakıştı. Çok güzel taşıdı" dedi.