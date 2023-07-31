Büyük Ev Ablukada'nın konserinden sahneye iç çamaşırı fırlatıldı! Bartu Küçükçağlayan iç çamaşırını eline alıp salladı

Büyük Ev Ablukada'nın sahne aldığı konserde sahneye iç çamaşırı fırlatıldı. Sahneye fırlatılan iç çamaşırını alan ve elinde sallayan Bartu Küçükçağlayan ise "Birinin külotu bana ulaşmayı becerdi" dedi. Sahneye etekle çıkan ünlü oyuncuyu görenler ise şaşkınlığını dile getirdi.

Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizisinde oyunculuğu ile tam not alan Bartu Küçükçağlayan, müzik grubu Büyük Ev Ablukada ile sahneye çıktı. Küçükçağlayan'ın şarkı söylediği sırada sahneye iç çamaşırı fırlatıldı. Konserde şaşırtıcı olan bir diğer detay ise Bartu Küçükçağlayan'ın etekle sahneye çıkması oldu.

SAHNEYE İÇ ÇAMAŞIRI FIRLATILDI

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan'ın yer aldığı Büyük Ev Ablukada grubu, İstanbul Parkorman'da gerçekleşen festival kapsamından sahneye çıktı. Küçükçağlayan şarkısını söylediği anda seyirciler tarafından sahneye iç çamaşırı fırlatıldı.

ELİNE ALIP SALLADI

Sahneye fırlatılan iç çamaşırını alan ve elinde sallayan ünlü oyuncunun "Birinin külotu bana ulaşmayı becerdi" sözleri ise şaşkınlık yarattı.

ETEK GİYDİĞİ İÇİN ELEŞTİRİLDİ

Görüntülerin gündem olmasının ardından Bartu Küçükçağlayan'ın etek giymesi de birçok kişi tarafından eleştirildi.