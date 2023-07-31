Büyük Ev Ablukada'nın konserinden sahneye iç çamaşırı fırlatıldı! Bartu Küçükçağlayan iç çamaşırını eline alıp salladı
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Büyük Ev Ablukada'nın sahne aldığı konserde sahneye iç çamaşırı fırlatıldı. Sahneye fırlatılan iç çamaşırını alan ve elinde sallayan Bartu Küçükçağlayan ise "Birinin külotu bana ulaşmayı becerdi" dedi. Sahneye etekle çıkan ünlü oyuncuyu görenler ise şaşkınlığını dile getirdi.
Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizisinde oyunculuğu ile tam not alan Bartu Küçükçağlayan, müzik grubu Büyük Ev Ablukada ile sahneye çıktı. Küçükçağlayan'ın şarkı söylediği sırada sahneye iç çamaşırı fırlatıldı. Konserde şaşırtıcı olan bir diğer detay ise Bartu Küçükçağlayan'ın etekle sahneye çıkması oldu.
Oyuncu Bartu Küçükçağlayan'ın yer aldığı Büyük Ev Ablukada grubu, İstanbul Parkorman'da gerçekleşen festival kapsamından sahneye çıktı. Küçükçağlayan şarkısını söylediği anda seyirciler tarafından sahneye iç çamaşırı fırlatıldı.
Sahneye fırlatılan iç çamaşırını alan ve elinde sallayan ünlü oyuncunun "Birinin külotu bana ulaşmayı becerdi" sözleri ise şaşkınlık yarattı.
Görüntülerin gündem olmasının ardından Bartu Küçükçağlayan'ın etek giymesi de birçok kişi tarafından eleştirildi.