Büşra Pekin, Norm Ender ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı
Güzel oyuncu Büşra Pekin ile ünlü rapçi Norm Ender'in bir süredir aşk yaşadığı hatta ikilinin önceki akşam bir eğlence mekanına el ele girdiği söylentisi magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Pekin, söylentileri yalanlayarak Ender ile yakın arkadaş olduklarını söyledi.
Adı bir süredir Çok Aşk filminde başrolü paylaştığı Hasan Can Kaya ile anılan ve iddiayı yalanlayan Büşra Pekin, bu sefer de Cumhuriyetimizin 100. Yılı için çıkardığı Parla marşı ile adından söz ettiren Norm Ender ile anılmaya başlandı. Oyuncu, hakkındaki aşk iddiasını kesin bir dille yalanladı.
Büşra Pekin ile rapçi Norm Ender'in önceki akşam bir mekana el ele girdiği ve uzun süre eğlendikleri ileri sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından bir açıklama yapan Büşra Pekin "Eskiden yalan haberleri mikrofon uzatılmadan açıklamazdık. Geleneği bozayım. Doğru olmadığını hemen ilk ağızdan söyleyeyim. Ender çok eski arkadaşımdır. Sevgiler" ifadelerini kullandı.