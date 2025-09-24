Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den boşanma iddialarına nokta koyan paylaşım

Son dönemde magazin gündeminde sık sık yer alan ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, haklarında çıkan boşanma iddialarına sosyal medya üzerinden verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz haftalarda çiftin tüm mal varlığını elden çıkaracağı ve boşanma aşamasına geldikleri öne sürülmüş, bu söylentiler hayranları arasında büyük bir merak uyandırmıştı. İddiaların ardından Londra'ya kısa bir tatil için giden Özçivit ve Evcen, dönüşlerinde sessizliğini bozdu.

Çift, Contemporary İstanbul sanat fuarında yakın bir arkadaşlarının sergisini gezdi. Sergi ziyaretinden samimi karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili, böylece haklarında çıkan söylentilere adeta nokta koydu.

Birlikte verdikleri pozlarda neşeli ve huzurlu halleriyle dikkat çeken Özçivit ve Evcen, "ayrılık" iddialarını boşa çıkaran bir tablo çizdi. Sanata duydukları ilgiyi de gözler önüne seren çiftin bu paylaşımı, kısa sürede hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.