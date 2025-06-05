Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e aşk dolu kutlama

Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e aşk dolu kutlama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuruluş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'in 39. yaş gününü sosyal medya üzerinden "Aşkım, eşim, yolum" notuyla kutladı. Duygusal paylaşım, kısa sürede gündem oldu ve hayranlardan yorum yağdı.

ATV ekranlarının sevilen yapımlarından Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Burak Özçivit, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Özçivit, eşi Fahriye Evcen'in doğum gününü romantik bir mesajla kutlayarak takipçilerinin beğenisini topladı.

"AŞKIM, EŞİM, YOLUM"

2013 yılında Çalıkuşu dizisinde tanışıp zamanla aşka yelken açan ve 2017 yılında dünyaevine giren çift, magazin dünyasında örnek gösterilen evlilikleriyle dikkat çekiyor. İki çocuk sahibi olan Özçivit ve Evcen çifti, hem özel hayatlarındaki uyumları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e aşk dolu kutlama

Doğum günü 4 Haziran'da olan Fahriye Evcen, 39 yaşına bastı. Eşi Burak Özçivit ise bu özel günü Instagram üzerinden kutladı. Yakışıklı oyuncu, eşinin fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü, "Aşkım, eşim, yolum… Nice senelere" yazarak kalp emojisi koydu. Evcen ise eşinin paylaşımını alıntılayarak, "Kalbim.. iyi ki" notunu düştü.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKablobükücü:

Yolun açık olsun

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti

Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, muhalefet liderini kabul etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e aşk dolu kutlama

Aşkını 3 kelimeyle haykırdı! Özçivit'ten Evcen'e romantik kutlama
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı

Almanya'da 'Filistin' hazımsızlığı! Türk milletvekili dışarı atıldı
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.