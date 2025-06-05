Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e aşk dolu kutlama

ATV ekranlarının sevilen yapımlarından Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Burak Özçivit, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Özçivit, eşi Fahriye Evcen'in doğum gününü romantik bir mesajla kutlayarak takipçilerinin beğenisini topladı.

"AŞKIM, EŞİM, YOLUM"

2013 yılında Çalıkuşu dizisinde tanışıp zamanla aşka yelken açan ve 2017 yılında dünyaevine giren çift, magazin dünyasında örnek gösterilen evlilikleriyle dikkat çekiyor. İki çocuk sahibi olan Özçivit ve Evcen çifti, hem özel hayatlarındaki uyumları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Doğum günü 4 Haziran'da olan Fahriye Evcen, 39 yaşına bastı. Eşi Burak Özçivit ise bu özel günü Instagram üzerinden kutladı. Yakışıklı oyuncu, eşinin fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü, "Aşkım, eşim, yolum… Nice senelere" yazarak kalp emojisi koydu. Evcen ise eşinin paylaşımını alıntılayarak, "Kalbim.. iyi ki" notunu düştü.