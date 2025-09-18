Burak Özçivit'in mal varlıklarını satışı boşanma iddialarını alevlendirdi

Burak Özçivit'in lüks araçlarını ve evlerini elden çıkardığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Rolls-Royce dahil birçok aracın zararına satıldığı, 22 milyon liraya alınan bir otomobilin 14 milyona devredildiği öne sürüldü.

ACARKENT'TEKİ EVLER SATIŞTA

Özçivit yalnızca arabaları değil, Acarkent'teki iki evini de satışa çıkardı. Hatta emlakçılar aracılığıyla değil, doğrudan çevresine ulaşıp "uygun fiyatla alır mısınız?" teklifi götürdüğü iddia edildi. Bu durum "yangından mal kaçırır gibi" yorumlandı.

EMLAKÇI GİBİ TANIDIKLARI ARADIĞI SÖYLENDİ

Gazeteci Mehmet Üstündağ, Gel Konuşalım programında Özçivit'in bu süreçte profesyonel emlakçıların yanı sıra tanıdıklarını arayarak doğrudan satış teklifleri yaptığını belirtti. Üstündağ, "Bu kadar net bilgi verebilirim, uygun fiyata almak isteyenlere haber gönderildi" diyerek iddiasının altını çizdi.

ŞİLE VE SAPANCA'DAKİ EV İDDİASI

Ünlü oyuncunun Şile veya Sapanca'da yaptırdığı, içinde stüdyo büyüklüğünde kapalı garaj bulunan özel evinin de satış listesine eklendiği öne sürüldü. Bu gelişme, Özçivit'in sadece mevcut konutlarını değil, gözde yatırımlarını da elden çıkardığı yorumlarına yol açtı.

BOŞANMA HAZIRLIĞI MI?

Üstündağ'a göre Özçivit'in tüm mal varlığını kısa sürede nakde çevirmesi, olası bir boşanma hazırlığı anlamına gelebilir. "Her şeyini paraya dönüştürüyor, bu da mal paylaşımının habercisi olabilir" ifadeleri dikkat çekti. Gündeme gelen ikinci senaryo ise yurt dışına taşınma. Üstündağ, "Dubai, Katar hatta Irak'ta yaşamayı düşünebilirler. Burak Özçivit'in Orta Doğu'da çok geniş bir hayran kitlesi var" sözleriyle bu ihtimali dile getirdi.

FAHRİYE EVCEN'İN REKLAM DÖNÜŞÜ

Boşanma iddialarıyla eş zamanlı olarak Fahriye Evcen'in uzun bir aradan sonra reklam projelerine dönüşü de dikkat çekti. Oyuncunun bir eğitim kurumuyla yaptığı 1 milyon dolarlık üç aylık sosyal medya anlaşması, "kariyerinde yeni bir sayfa açtığı" şeklinde değerlendirildi.