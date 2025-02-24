Burak Çelik'ten müjdeli haber! Ünlü oyuncu baba oluyor

Hudutsuz Sevda dizisinin Kaan'ı Burak Çelik, baba olacağını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

Kuruluş Osman, Senden Daha Güzel ve Hudutsuz Sevda gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Burak Çelik, geçtiğimiz yılın aralık ayında Ece Bayrak ile Karadağ'da evlendi. Çiftin nikahını Türkiye'nin Karadağ Büyükelçisi Barış Kalkavan kıydı.

BABA OLUYOR

3 aylık evli olan 32 yaşındaki oyuncu, baba olacağı müjdesini sosyal medya hesabından "En güzel sürpriz" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Çifte takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.