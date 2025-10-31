Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Oyunculuk kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Bülent Şakrak, sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile ilişkisini göz önünde yaşamayı sürdürüyor. 2023 yılında Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran oyuncu, boşanmanın ardından özel hayatıyla magazin gündeminde yer bulmaya devam etmişti.

48 yaşındaki Şakrak, kalbini kendisinden 16 yaş küçük ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'na kaptırdı. Bir süredir birlikte oldukları bilinen çift, ilişkilerini uzun süre kamuoyundan uzak yaşamayı tercih etmiş, ardından birlikte paylaştıkları fotoğrafla aşklarını ilan etmişlerdi.

ROMANTİK MESAJ

Şakrak, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Arabacıoğlu'na olan duygularını açıkça dile getiren oyuncu, gönderisine şu sözleri yazdı, "Gülüşü gülden güzel kıvırcığım… İyi ki doğmuşsun. Seni seviyorum."

Romantik paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve çiftin ilişkisine dair yorumları da beraberinde getirdi.