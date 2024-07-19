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Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı

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Bülent Ersoy'un makyörü Tolgahan Karataş ile yaşadığı sorundan dolayı kadrosundan ayrıldığı Dünya Güzellerim Tatilde programı kanalın yayın akışından kaldırıldı.

Bülent Ersoy, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada makyörü Tolgahan Karataş ile yaşadığı sorundan dolayı Dünya Güzellerim Tatilde programının kadrosunda ayrıldı. Ersoy'un vedasının ardından program da yayından kaldırıldı.

11 BÖLÜMDEN SADECE 2'Sİ YAYINLANABİLDİ

Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'i batmış bir oteli kurtarmaya çalıştığı program, Show TV yönetimiyle yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı yayından kaldırıldı. Program, kanalın yayın akışından da silindi. 11 bölümü çekilen ve bu akşam 3. bölümle ekrana gelmesi beklenen programın macerası sadece 2 bölüm sürmüş oldu.

Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı

BÜLENT ERSOY: KENDİ FİNALİMİ VERDİM

Bülent Ersoy, önceki gün yaptığı açıklamada Dünya Güzellerim'den ayrıldığını duyurarak "Bazı kişilerin yönetim noksanlıkları gereği ve başıboş davranış biçimleri sebebiyle daha fazla bu mahallevari avam ortamda kalamayacağımı Bloom Medya patronu sayın Uygar Ataş beyefendiye de ilettirip 11. bölümde kendi finalimi verdim ve programdan ayrıldım" demişti.

Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı

Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı

Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (2)

Koray GENÇ:

Çok isabetli karar

0
0
yanıtYanıtla
Abdülkadir Yolbilir:

ÜZÜLDÜK MÜ ??

0
0
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