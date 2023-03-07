Geçen hafta 5 yıllık evliliklerini noktalayan oyuncu Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz'ün boşanma şartları ortaya çıktı. Oyuncu, oğlunun velayetini, birlikte yaşadıkları villayı ve bakıcıyı da eşine verdi.

Kuzey Güney, Aşk Yeniden ve Dünyayla Benim Aramda gibi iddialı projelerde yer alan başarılı oyuncu Buğra Gülsoy, 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile dünyaevine girdi. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandı. Cem adında bir oğulları olan çiftin hangi şartlarla boşandığı da ortaya çıktı.

OĞLUNUN VELAYETİNİ VE VİLLAYI VERDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başarılı oyuncu velayetin eşinde kalmasını kabul etti ve Acarkent'te beraber oturdukları villayı bakıcı da çalıştıran eski eşine verdi.

AYLIK 70 BİN LİRA NAFAKA ÖDEYECEK

Eşine 70 bin TL aylık nafaka ödeyecek olan Gülsoy evden ayrıldı. Ünlü oyuncunun kısa süre içinde Arnavutköy'e taşındığı öğrenildi. Yazdığı kitaplarla da adından söz ettiren Buğra Gülsoy, bu yaz Demet Özdemir'le başrolünü oynadığı "Dünyayla Benim Aramda" dizisinin ikinci sezonu için kamera karşısına geçecek.