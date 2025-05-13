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'Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ın son hali gündemde

'Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ın son hali gündemde
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Bir dönemin fenomen dizisi "Bücür Cadı"nın Zeliş'i Merve Erdoğan, yıllar sonra sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündemde. Uzun süredir ekranlardan uzak olan çocuk yıldızın son hali, görenleri şaşırttı.

90'ların sonlarında ekranlara damgasını vuran "Bücür Cadı" dizisinin minik yıldızı Zeliş, aradan geçen 25 yılın ardından bambaşka bir hayatla karşımızda. Çocuk yaşta sergilediği başarılı performansla izleyicilerin hafızasında yer eden Merve Erdoğan, bugün hem bir anne hem de başarılı bir oyuncu olarak hayatına devam ediyor.

'Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ın son hali gündemde

22 Haziran 1991 tarihinde Niğde'de dünyaya gelen Merve Erdoğan, henüz üç yaşındayken sahneyle tanıştı. Küçük yaşına rağmen büyük bir yetenek sergileyen Erdoğan, asıl çıkışını 1999 yılında yayın hayatına başlayan "Bücür Cadı" dizisindeki Zeliş karakteriyle yaptı. Sevimliliği, enerjisi ve doğallığıyla kısa sürede milyonların sevgilisi haline gelen minik yıldız, o yıllardan bugüne uzanan istikrarlı bir kariyer inşa etti.

'Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ın son hali gündemde

Eğitim hayatına da sanat çizgisinde yön veren Merve Erdoğan, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak yeteneğini akademik temellerle pekiştirdi. "Arka Sıradakiler", "Bir Ömür Yetmez", "Yalaza", "Aşk ve Mavi" ve "Tövbeler Olsun" gibi birçok yapımda rol alarak oyunculuk kariyerini başarıyla sürdürdü.

'Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ın son hali gündemde

DÜNYAEVİNE GİRDİ

2020 yılının Aralık ayında müzisyen Mert Carim ile hayatını birleştiren Merve Erdoğan, 2022 yılında kızını kucağına alarak anne oldu. Annelik duygusunu sosyal medya paylaşımlarına da yansıtan oyuncu, doğal ve samimi tarzıyla takipçileri tarafından ilgiyle takip ediliyor.

'Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ın son hali gündemde

SOSYAL MEDYADA GÖREN TANIMAKTA ZORLANDI

Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelen Merve Erdoğan, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Zeliş olarak hafızalara kazınan küçük kızın, bugün zarif ve olgun bir kadına dönüşmesi, hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Bir zamanların çocuk yıldızı artık hem sahnede hem de ailesinde güçlü bir rol üstleniyor.

'Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ın son hali gündemde

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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