Brooklyn Beckham, İngiltere'ye veda etti! Aldığı yeni evin değeri dudak uçuklattı

Ünlü futbolcu David Beckham ile moda ikonu Victoria Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca dolarlık bir malikâne satın aldı. Bu hamle, çiftin kalıcı olarak ABD'de yaşamayı planladığını ortaya koyarken, ailesiyle arasındaki mesafeyi daha da artırdı.

26 yaşındaki Brooklyn ve 30 yaşındaki oyuncu Nicola Peltz, daha önce kiracı olarak yaşadıkları Hollywood'daki 10,5 milyon sterlin (yaklaşık 440 milyon TL) değerindeki mülkün tapusunu geçtiğimiz hafta üzerlerine aldı.

Brooklyn Beckham'ın Hollywood'da satın aldığı yeni malikâne, ailesi David ve Victoria Beckham'ın yaşadığı Londra'ya yaklaşık 8.800 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu büyük mesafe, ünlü çiftin yalnızca coğrafi olarak değil, duygusal olarak da ailelerinden uzaklaştığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

"ARTIK HAYATI AMERİKA'DA"

Çifte yakın bir kaynak, "Brooklyn'in eşi Amerikalı, ailesi de burada yaşıyor ve onları çok seviyor. Hayatının artık ABD'de olduğuna inanıyor. Bir influencer olarak her yerden çalışabilir ama Los Angeles'ta daha fazla fırsat olduğunu düşünüyor. Bu karar, ailesi için oldukça sarsıcı oldu," dedi.

Aynı kaynak, "Çift şimdiye kadar hep kirada oturuyordu. Bu nedenle taşınmanın kalıcı olmayabileceği yönünde umut vardı. Ancak bu ev satın alımı, geri dönme ihtimalini neredeyse tamamen ortadan kaldırdı," ifadelerini kullandı.

"AİLEYLE İLGİSİ YOK" AÇIKLAMASI

Brooklyn ve Nicola'ya yakın başka bir kaynak ise, "Bu ev satın alımı, aile ilişkileriyle ilgili değil. Her iki ismin de kariyerleri Los Angeles'ta şekilleniyor. Brooklyn, çocukluk yıllarında babası David Beckham LA Galaxy'de oynarken bir süre Los Angeles'ta yaşamış, burada okula gitmiş ve arkadaşlıklar kurmuştu. Bu şehir onun için her zaman bir yuva gibi oldu," açıklamasında bulundu.