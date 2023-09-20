Brezilya'nın ünlü internet fenomeni evinde ölü bulun

Brezilyalı giyim markası sahibi ve sosyal medya fenomeni 49 yaşındaki Adriana "Drika" Thyssen, hızlı bir kilo kaybının ardından evinde hayatını kaybetti. Ölmeden önce sağlıklı yaşamı teşvik eden bir fitness yolculuğunu paylaşmıştı. Thyssen'in ölümü hayranlarını üzdü, ancak sağlığına kavuştuğu dönemde mutlulukla doluydu.

Brezilyalı giyim markası sahibi ve sosyal medya fenomemi 49 yaşındaki Adriana "Drika" Thyssen, yaptığı diyet sonrası bir yılda 45 kilo verdiğini açıkladıktan kısa süre sonra evinde ölü bulundu. Ölümünden önce yaptığı diyetin sonuçlar hakkında sürekli takipçilerini bilgilendirip insanları sağlıklı beslenmeye teşvik ediyordu.

En son sağlığına kavuştuğu ile ilgili yaptığı paylaşım takipçilerini sevince boğdu.

Drika, özel bir cenaze töreni ile doğduğu yer olan Minas Gerais'de toprağa verildi.

Adriana'nın ölüm haberi, kendi giyim markası "Drikas Store"un Instagram hesabındaki bir gönderi ile duyuruldu. Gönderide, "Sevgili Drika'nın vefatını size bildirmekten derin bir üzüntü ve pişmanlık içindeyiz. Bu acı anında herkesin dualarını ve şefkatini bekliyoruz." denildi.

Vefat ettiği dönemde Adriana'nın 1.7 milyon Facebook takipçisi vardı ve "Drikas Store" adlı büyük beden aktivite giyim ve giyim markasını işletiyordu. Markanın Instagram hesabı ise neredeyse 76.000 takipçiye sahipti.

Drika, genç yaşlardan itibaren fazla kilo ile mücadele ettiğini ve 18 yıl boyunca amfetaminlere bağımlı olduğunu itiraf etmişti. Bu durum onu depresyon ve alkolizme sürüklemişti. Diyetler denemiş, ancak ağırlığına bir türlü çözüm bulamamıştı.