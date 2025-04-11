Boykota destek veren Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu'nun yerine gelen isimler belli oldu

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ekonomik boykot çağrısı yaptı. Çağrıya TRT dizisi Teşkilat'ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat da destek verdi. Sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapan Pusat, tepkilerin ardından paylaşımını silmek zorunda kaldı. TRT ise, Pusat'ı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkardı.

'MUHABİR DİZİSİNİN KADROSUNA İKİ YENİ İSİM KATILDI'

Pusat'a destek veren Furkan Andıç, Başak Gümülcinelioğlu rol aldıkları Muhabir dizisinden çıkarılmıştı. TRT bu iki isim yerine diziye yeni isimlerle anlaşma sağladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Furkan Andıç'ın hayat verdiğimuhabir Uğur rolüne Mekin Sezer hayat verecek.

Bir kanalda yaşanan olayların anlatılacağı dizinin editör Duygu Bilgin'i için de Ilgaz Kaya'yla anlaşma sağlandı.