Boşanma sonrası soluğu tatilde alan Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı

1 ay önce Oğuzhan Koç ile tek celsede boşanan Demet Özdemir, başrol olduğu Adım Farah dizisinin sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde aldı. Beyaz bikinisiyle havuza giren oyuncu, sualtında da poz verdi.

Geçtiğimiz sene ağustos ayında Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir'in mutluluğu kısa sürdü. Evliliklerinde sorun yaşayan ikili, geçtiğimiz ay tek celsede boşandı. Başrol olduğu Adım Farah dizisinin sezon finali çekimlerini de tamamlayan oyuncu, kız arkadaşıyla tatile çıktı.

SUYUN ALTINDA POZ VERDİ

Kız arkadaşlarla tatil yapan ve sık sık Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu, son olarak beyaz bikinisiyle havuza girerek suyun altında pozlar verdi. O anları Instagram hesabından yayınlayan oyuncu "Nefes ver" notunu yazdı.

Demet Özdemir'in paylaşımına Şahika Errcümen, Bora Cengiz, Selin Ciğerci ve Yasemin Şefkatli'den yorum gelirken 620 binden fazla da beğeni geldi.