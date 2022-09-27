Boşanma kararının ardından hesaplarını kapatan Mehmet Dinçerler, sosyal medyaya geri döndü

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz günlerde boşanacaklarını duyurdu. Hadise'nin boşanma dilekçesinde psikolojik şiddet gördüğünü ileri sürmesinin ardından Dinçerler'in Twitter hesabından yaptığı eski paylaşımlar gündeme geldi ve tepki çekti. Eleştirilerin ardından sessiz kalan Dinçerler, sosyal medya hesaplarını kapattı.

HESAPLARINI AÇTI

Geçtiğimiz günlerde 3 erkek arkadaşıyla Rodos'ta görüntülenen iş insanı, moral depoladıktan sonra sosyal medya hesaplarını açtı. Kişisel bir paylaşım yapmayan Dinçerler, yen, dükkanıyla ilgili bir paylaşım yapmayı tercih etti. Öte yandan ünlü ismin, Hadise'nin açtığı boşanma davasının ardından takipçi sayısının azalması da dikkatlerden kaçmadı.

"HADİSE'NİN SANAT HAYATINI KISITLAMAYA ÇALIŞTI"

Nisan ayında nikah masasına oturan ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mehmet Dinçerler ve Hadise çifti boşanma kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir açıklama yaparak ayrılık kararını duyuran Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum" dedi. Şarkıcı açıklamanın ardından avukatı aracılığıyla Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede, Hadise Açıkgöz ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan 2022'de evlendikleri belirtilerek Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı anlatıldı.

DİNÇERLER YÜZÜK İDDİASINI YALANLADI

Ayrılık kararının ardından Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklifi ettiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğünde takılan altınları geri istediği ileri sürüldü. Hadise'nin sanat hayatını da etkileyecek davranışlarda bulunduğu ileri sürülen Dinçerler, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Karşılıklı olarak çok değer vererek başladığımız ilişkimiz son bulmuş olsa da, ilişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını belki de en çok destekleyen kişi oldum. Bugün öne sürülen iddiaları şaşkınlıkla karşılıyorum. Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek isteğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir. Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır" diyerek hakkındaki iddiaları yalanladı.

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