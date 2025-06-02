Boşanma aşamasındaki Cardi B'den şaşırtan hamle: Yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Boşanma aşamasındaki Cardi B'den şaşırtan hamle: Yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
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Offset ile boşanma süreci devam ederken yeni sevgilisi Stefon Diggs ile ilişkisini sosyal medyada duyuran Cardi B, dikkat çeken paylaşımlarıyla gündeme oturdu. Lüks tatil pozları, romantik anlar ve cesur görüntülerle eski defterleri kapattığını ilan eden ünlü rapçi, "Yeni bir sayfa, yeni bir ben" mesajı verdi.

Ünlü rapçi Cardi B, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sevgilisi Stefon Diggs ile olan ilişkisini resmileştirdi. Boşanma sürecinde olduğu eşi Offset ile yaşadığı gerilim henüz dinmemişken gelen bu paylaşım, gündeme bomba gibi düştü.

Boşanma aşamasındaki Cardi B

32 yaşındaki sanatçı, Instagram'da NFL yıldızı Diggs ile birlikte olduğu romantik kareleri yayınladı. Lüks bir yatta çekilen fotoğraflarda Cardi B, siyah ve gümüş detaylı tek parça mayosuyla dikkat çekti. Paylaşımda çiftin öpüştüğü ve birlikte kırmızı güllerle çevrili anlarına da yer verildi. Cardi B paylaşımına "Bölüm 5... Merhaba Bölüm 6" notunu düşerek ilişkilerinin 6. ayına girdiklerini duyurdu.

Boşanma aşamasındaki Cardi B

Bu gelişme, Cardi B'nin üçüncü çocuğunun adını ilk kez açıklamasının ve boşanma davasında Offset'in "her şeyi" istediğini öğrenmesinin ardından geldi. Rapçi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eski eşine sert sözlerle yüklenmişti.

Boşanma aşamasındaki Cardi B

Paylaşımda dikkat çeken anlardan biri, sıcak su havuzunda sevgilisinin üzerinde twerk yaparken görüntülendiği video oldu. Aynı klipte Cardi B'nin hem Diggs'e hem de arkadaşlarına rap yaptığı eğlenceli dakikalar da yer aldı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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