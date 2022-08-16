Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı alan Petek Dinçöz, kına gecesinde kurtlarını döktü

Magazin Haberleri

Mart ayında tek celsede boşandıktan sonra çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile nişanlanan Petek Dinçöz, dün akşam kına gecesi yaptı. Yakın arkadaşlarını çağırdığı gecede kurtlarını döken Dönçöz, bugün nikah masasına oturacak.

Bende Kaldı, Foolish Casonava, Kısmetsizim, Hasta Ettin gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz, mart ayında oğlunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Boşandıktan sonra çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile aşk yaşamaya başlayan Dinçöz, evlilik kararı aldı.

KINA GECESİ YAPTI

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından alyanslarının fotoğrafını paylaşarak nişanlandığını duyuran şarkıcı, bu sefer de kına gecesi yaptı. Dün gece kına gecesi yapan Dinçöz, yakın arkadaşlarıyla göbek atmayı ihmal etmedi. Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar, bugün yakın çevresini davet ettikleri bir törenle nikah masasına oturacak.

Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı alan Petek Dinçöz, kına gecesinde kurtlarını döktü

ÇOCUKLUK AŞKI ÇIKTI

5 gün önce Instagram hesabından paylaşım yapan Dinçöz, Büyükbayraktar'ın çocukluk aşkı olduğunu ilan etti. Nişanlısıyla yıllar önce çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Dinçöz, "Ben 17 yaşında sen 26 yaşında. Bizimkisi bir aşk hikayesi" dedi.

Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı alan Petek Dinçöz, kına gecesinde kurtlarını döktü

Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı alan Petek Dinçöz, kına gecesinde kurtlarını döktü

Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı alan Petek Dinçöz, kına gecesinde kurtlarını döktü

Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı alan Petek Dinçöz, kına gecesinde kurtlarını döktü

İlgili Haberler
Boşandıktan 4 ay sonra nişanlanan Petek Dinçöz'ün sevgilisi, çocukluk aşkı çıktıBoşandıktan 4 ay sonra nişanlanan Petek Dinçöz'ün sevgilisi, çocukluk aşkı çıktı
Mart ayında boşanan Petek Dinçöz, nişanlandıMart ayında boşanan Petek Dinçöz, nişanlandı
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Petek Dinçöz Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

KAFKASLI:

Bu kaçıncı kına loo ? bağışıklıklık yappmış

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
sati yıldız:

Bu kadın para için daha kaç daha evlenecek kendini birilerine yaşlanmak amacıyla

Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
Mehmet Olcay:

Hayat size güzel.. Para ve şöhret var nasılsa. Ninem yaşına da gelseniz genç kız tipleri ile binbir kez kına gecesi de yaparsınız düğün de.

Cevap Yaz 0 20 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title