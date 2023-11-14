Boşanacağı konuşulan Feyza Altun içini döktü: Eşikteyiz, umarım çözeriz

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu yer aldığı davalarla gündemden düşmeyen avukat Feyza Altun oldu. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yapan Altun, eşi İlker Sungurlar ile boşanma davası açtıklarını iddiasını yalanladı.

İLK EVLİLİĞİ İKİ SENE SÜRDÜ

İlk evliliğini yıllar önce İlker Meriç ile yapan Feyza Altun, "İlk evliliğimi 24 yaşında yaptım, 26 yaşında çocuğumu doğurdum. 27 yaşında da boşandım. Bana şiddet uygulamaya kalkacak erkeğin vay haline. Eski eşimle ayrılığımızda özel bir sebep yok, olmadı. Eski kayınvalidem ile de hala görüşmeye devam ediyorum. Çocuğumuz için dost kalmayı başardık. Erkekte cimrilik ve zevzekliğe tahammül edemiyorum" dedi.

"KOCAMLA KAVGA EDİNCE BİRBİRİMİZİ TAKİPTEN ÇIKARTIYORUZ"

2021 yılında evlendiği İlker Sungurlar'dan bahseden Altun, "Siyaset bilen erkek beni etkiler. Hatta şu an ki kocam beni öyle etkiledi. Siyaset ve hukukla ilgili genel kültürü olan insanları her anlamda çok severim. Kocama kızdığım için onu takipten çıktım. Arada kavga edince birbirimizi takipten çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BOŞANMA DAVASI AÇMADIK, EŞİKTEYİZ"

"Fotoğraf paylaşmaman ve eşini takipten çıkmandan dolayı boşanma davası açtığınız konuşuluyor. Bu doğru mu?" sorusu üzerine konuşan Feyza Altun sözlerine şöyle devam etti: "Yok, açmadık. İnsanlara 'Ben Feyza'nın çocukluğunu bilirim' diyerek konuşan varsa doğru değildir. Benim çocukluğumu bilen kimse şu an hayatımda değil. Akrabalar mikroptur, ben sevmem. Beni aramalarını istemem, ben de aramam. Ben geçinmesi kolay eğlenceli bir insanımdır. Ben net bir insanımdır. Evlilikte sorunlar oluyor, eşikteyiz. Umarım sorunlarımızı çözeriz.