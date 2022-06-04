Bomba iddia: Şevval Sam, 5 yıldır başrol oynadığı Yasak Elma dizisinden ayrılıyor - Haberler

Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Berk Oktay'ın başrolü paylaştığı Yasak Elma dizisi, 13 Haziran'da sezon finali yapacak. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizinin sezon finalinde ise iki ayrılık birden yaşanacak.

ŞEVVAL SAM DİZİDEN AYRILIYOR

Sevilen diziye sezon sonunda Çağatay'a hayat veren yakışıklı oyuncu Berk Oktay'ın veda edeceği ortaya çıkmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Ender karakterine hayat veren ŞevvalSam, kadrodan ayrılıyor. 5 yıldır Yasak Elma'nın kadrosunda yer aldığı için müzik kariyerini aksatan Sam, diziden ayrılma kararı aldı. Sam'ın içine sinen bir proje olana kadar sahnelere devam edeceği de öğrenildi.

Ayrılık haberlerinin ardından Şevval Sam ve yapım şirketinden henüz bir açıklama gelmedi.