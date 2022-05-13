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Bomba iddia: Mehmet Yalçınkaya MasterChef'ten ayrılıyor, yerine Arda Türkmen geliyor

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Bomba iddia: Mehmet Yalçınkaya MasterChef'ten ayrılıyor, yerine Arda Türkmen geliyor

Maaşını yetersiz bulduğu gerekçesiyle Acun Ilıcalı'ya resti çektiği konuşulan Mehmet Yalçınkaya'nın yeni sezonda MasterChef'te olmayacağı, yerine de Arda Türkmen'in getirildiği ileri sürüldü. Türkmen'in haftalık 55 bin TL'ye kadar ücret alacağı da konuşulanlar arasında.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye'nin Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'dan oluşan jüri kadrosunda kriz yaşandığı ileri sürüldü.

Yalçınkaya'nın geçtiğimiz aylarda Sivrioğlu'nun dolar üzerinden maaş aldığını duyarak Acun Ilıcalı'ya resti çektiği ve yarışmadan ayrılmak istediği iddia edilmişti. Yalçınkaya ve Ilıcalı konuya sessiz kalırken Sivrioğlu, "Ekmeğimizi, derdimizi, emeğimizi bölüşmüşüz yıllarca. Hayatı dolar, lira, dedikodu, yalan olanların anlamasını beklememek lazım. Kardeşimdir gerisi laf-ı güzaf" demişti.

Bomba iddia: Mehmet Yalçınkaya MasterChef'ten ayrılıyor, yerine Arda Türkmen geliyor

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Yalçınkaya, yeni sezonda MasterChef Türkiye'de olmayacak. Söylentilere göre Acun Medya bu süreçte Fatih Tutak, Ömür Akkor, Refika Birgül, CZN Burak ve Arda Türkmen gibi isimlerle görüşme sağladı. Görüşmelerin ardından da Arda Türkmen ile anlaşma sağlandı.

Bomba iddia: Mehmet Yalçınkaya MasterChef'ten ayrılıyor, yerine Arda Türkmen geliyor

Yalçınkaya'nın yerine gelecek olan Türkmen'in haftalık 45 bin ila 55 bin lira arasında bir ücret alacağı da konuşulanlar arasında.

Bomba iddia: Mehmet Yalçınkaya MasterChef'ten ayrılıyor, yerine Arda Türkmen geliyor

Bomba iddia: Mehmet Yalçınkaya MasterChef'ten ayrılıyor, yerine Arda Türkmen geliyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Arda Türkmen, MasterChef, Magazin, Haberler

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