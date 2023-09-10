Bomba iddia! Alina Boz ve Umut Evirgen kasım ayında nikah masasına oturacak
Yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Umut Evirgen ve Alina Boz çiftinin kasım ayında nikah masasına oturacağı iddia edildi.
Mithat Can Özer'le ilişkisini noktaladıktan sonra ünlü işletmeci Umut Evirgen'le aşka yelken açan Alina Boz, evliliğe emin adımlarla ilerliyor. Ünlü çiftin önümüzdeki kasım ayında evleneceği iddiası gündemde bomba etkisi yarattı.
EVLİLİK PLANI YAPMAYA BAŞLADILAR
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, işletmeciliğin yanı sıra çektiği sinema filmleriyle de adından söz ettiren Umut Evirgen, çok iyi anlaştığı ve çok aşık olduğu Alina Boz'la evlilik planı yapmaya başladı. Her yerde el ele, göz göze olan çiftin sürpriz yapıp kasım ayında evlenebileceği bile konuşuluyor.
TEKLİF YAĞIYOR
Öte yandan Alina Boz'a çok sayıda dizi teklifi gitti. Bu dizilerden birinin "Tutsak" isimli dizi olduğu belirtildi. Ancak güzel oyuncunun henüz "evet" dediği yeni bir dizi projesi yok. Umut Evirgen'le sık sık tatil planları yapan Boz, şu günlerde aşk hayatında yakaladığı mutluluğun tadını çıkarıyor.