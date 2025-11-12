Blok3 acı haberi duyunca konserlerini iptal etti: Başımız sağ olsun

Azerbaycan'ın Gence kentinden Türkiye'ye gelmek üzere havalanan, içinde 20 personelin bulunduğu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düştü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü bildirdi. Düşen kargo uçağındaki 20 askerimizin şehit olduğu açıklandı.

Kazanın ardından ünlü rapçi Blok3 sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üç konserini iptal ettiğini duyurdu. Blok3 açıklamasında şu ifadeleri kullandı, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere yola çıkan kargo uçağının düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz. BLOK3 olarak önümüzdeki konserlerimizi ileri bir tarihe erteliyoruz."