Haberler

Blok3 acı haberi duyunca konserlerini iptal etti: Başımız sağ olsun

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Blok3 acı haberi duyunca konserlerini iptal etti: Başımız sağ olsun
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan'ın Gence kentinden Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. 20 askerimizin şehit olduğu kazanın ardından rapçi Blok3, üç konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

  • Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.
  • Uçakta bulunan 20 asker şehit oldu.
  • Blok3, askeri uçak kazası nedeniyle üç konserini iptal etti.

Azerbaycan'ın Gence kentinden Türkiye'ye gelmek üzere havalanan, içinde 20 personelin bulunduğu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düştü.

Blok3 acı haberi duyunca konserlerini iptal etti: Milletimizin başı sağ olsun

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü bildirdi. Düşen kargo uçağındaki 20 askerimizin şehit olduğu açıklandı.

Blok3 acı haberi duyunca konserlerini iptal etti: Milletimizin başı sağ olsun

Kazanın ardından ünlü rapçi Blok3 sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üç konserini iptal ettiğini duyurdu. Blok3 açıklamasında şu ifadeleri kullandı, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere yola çıkan kargo uçağının düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz. BLOK3 olarak önümüzdeki konserlerimizi ileri bir tarihe erteliyoruz."

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı

Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi

Taksiciye hayatının şoku! Kadın yolcunun yaptıkları 'pes' dedirtti
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
5 araç birbirine girdi! Otomobil metal yığınına döndü

5 araç birbirine girdi! Otomobil metal yığınına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.