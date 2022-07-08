Biri Merve'yi durdursun! Yıldız Tilbe'nin sahnesine çıktı, herkes kulaklarını tıkadı
Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Uzun zamandır bir projede yer almayan oyuncu Merve Boluğur, bu kez şansını şarkıcılıkta denemeye karar verdi. "Şşşttt" isimli ilk şarkısıyla gündem olan Boluğu Yıldız Tilbe'nin konserinde sahneye çıktı. Boluğur'un sahne halleri ise Yıldız Tilbe dahi herkesi şaşkına çevirdi.
Yıllar önce yayınlanan Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerle yıldızı parlayan Merve Boluğur, uzun süredir bir projede yer almıyor. Oyunculuk yapmayan Boluğur, sektör değiştirerek şarkıcılığa soyundu.
SAHNEYE DAVET ETTİ
Boluğur'un geçtiğimiz ay çıkardığı ilk single'ı 'şşşşşştttt' ise sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Dün akşam Alaçatı'da sahne alan Yıldız Tilbe, ünlü oyuncunun şarkı çıkardığını öğrenince Boluğur'u sahneye davet etti.
HERKES ŞOKE OLDU
Yıldız Tilbe'nin nazik hareketine karşılık " Ben senin yanında öyle kalkıp şarkı filan söyleyemem" diyen Boluğu şarkıyı playback okudu. Şarkı söylerken izleyiciden istediği karşılığı göremeyen Boluğur, hareketleriyle Tilbe'yi dahi şaşırttı.