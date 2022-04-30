Biri Eda Taşpınar'ı durdursun! Sevgilisiyle yatak pozunu paylaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biri Eda Taşpınar'ı durdursun! Sevgilisiyle yatak pozunu paylaştı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
 - Güncelleme:

Son zamanlarda çıplak pozlarıyla konuşulan ve sosyal medya hesabından sık sık tatil fotoğraflarını paylaşan Eda Taşpınar, bu sefer de yeni sevgilisiyle yatak pozunu paylaştı.

Hayatının büyük bir kısmını tatil yaparak geçiren Eda Taşpınar, son günlerde verdiği çıplak pozlarla adından söz ettiriyor. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Taşpınar, son olarak yeni sevgilisiyle samimi pozlarını paylaştı.

YATAK POZUNU PAYLAŞTILAR

Daha önce 'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasında mücadele eden oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşayan Eda Taşpınar, yeni bir aşka yelken açtı. Taşpınar, geçtiğimiz günlerde , sevgilisinin göğsünü öptüğü bir pozu ve öpüştükleri bir fotoğrafı paylaşmıştı. Sosyetik güzel şimdi de sevgilisiyle yatakta çekilen fotoğrafları art arda yayınladı. Taşpınar'ın saç örgüsünün kalp şekli olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Biri Eda Taşpınar'ı durdursun! Sevgilisiyle yatak pozunu paylaştı

Biri Eda Taşpınar'ı durdursun! Sevgilisiyle yatak pozunu paylaştı

Biri Eda Taşpınar'ı durdursun! Sevgilisiyle yatak pozunu paylaştı

Biri Eda Taşpınar'ı durdursun! Sevgilisiyle yatak pozunu paylaştı

Biri Eda Taşpınar'ı durdursun! Sevgilisiyle yatak pozunu paylaştı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Eda Taşpınar, Instagram, Survivor, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title