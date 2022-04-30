Biri Eda Taşpınar'ı durdursun! Sevgilisiyle yatak pozunu paylaştı

Hayatının büyük bir kısmını tatil yaparak geçiren Eda Taşpınar, son günlerde verdiği çıplak pozlarla adından söz ettiriyor. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Taşpınar, son olarak yeni sevgilisiyle samimi pozlarını paylaştı.

YATAK POZUNU PAYLAŞTILAR

Daha önce 'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasında mücadele eden oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşayan Eda Taşpınar, yeni bir aşka yelken açtı. Taşpınar, geçtiğimiz günlerde , sevgilisinin göğsünü öptüğü bir pozu ve öpüştükleri bir fotoğrafı paylaşmıştı. Sosyetik güzel şimdi de sevgilisiyle yatakta çekilen fotoğrafları art arda yayınladı. Taşpınar'ın saç örgüsünün kalp şekli olması ise dikkatlerden kaçmadı.