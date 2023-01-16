Bircan Bali'den bomba iddia: Deniz Can Aktaş ile ayrılan Hafsanur Sancaktutan, intihara teşebbüs etti

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, Deniz Can Aktaş ile ayrılan Hafsanur Sancaktutan'ın önce ilaç daha sonra bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiğini iddia etti.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, hafta sonu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bir ünlü ismin intihara teşebbüs ettiğini iddia etmişti. Bugün canlı yayında konuyla ilgili açıklama yapan Bali, bahsettiği kişinin Deniz Can Aktaş ile ilişkisini noktalayan ve dizisi final yapan Hafsanur Sancaktutan olduğunu ileri sürdü.

"İNTİHARI TEŞEBBÜSÜNÜ SAKLAMAK İÇİN ZEHİRLENDİ DEDİLER"

Hafta sonu Instagram hesabından isim vermeden bir paylaşım yapan Bircan Bali, "Çok ünlü bir kadın oyuncu intihara teşebbüs edip bileklerini kesti ve aynı zamanda da ilaç içti. Şu an hala hastanede çok şükür ölmedi nedenini araştırıyorum" dedi. Bugün yayında konuşan Bali, "Ben haberi paylaştıktan sonra herkes kim olduğunu araştırmaya başladı ama bulamadılar. Kız da kendisi olduğunu bildiği için Instagram hesabından eski paylaşımlarını yayınlamaya başladı. Daha sonra da kızla ilgili zehirlenme haberleri çıktı. Bu kız zehirlenmedi böyle haberler çıkardılar" şeklinde konuştu.

"HAFSANUR ÖNCE İLAÇ İÇTİ SONRA BİLEKLERİNİ KESTİ"

Bircan Bali, canlı yayında yaptığı açıklamada "Hafsanur, eski sevgilisi ile tartışarak ilişkisini bitiriyor. Daha sonra evinde ilaç içerek bileklerini kesiyor. Deniz Can'ı arayarak 'İyi değilim, kendime zarar vereceğim' diyor ve fotoğraf çekerek çocuğa gönderiyor. Deniz Can da hemen eve sağlık ekiplerini yönlendiriyor. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hafsanur'un midesi yıkanıyor ve bileklerine müdahale ediliyor. Hafsanur bu olayın gizli kalmasını istediği için adının evraklarda yer almamasını istiyor ve o gece taburcu olmak istemiş. Benim haberimden sonra bir açıklama yaparak 'İntihara teşebbüs etmedim, zehirlendim' diyecek. Ben haberimin arkasındayım, hastanedeki konuşmalarına kadar her şeyi ortaya çıkartırım" dedi.

GIDA ZEHİRLENMESİ YAŞADIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Gazeteci Birsen Altuntaş, dün akşam Instagram hesabından yaptığı paylaşımda genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Oyuncunun cuma akşamı ailesiyle çıktığı yemekte zehirlendiğini belirten Altuntaş, Sancaktutan'ın midesi yıkandıktan sonra taburcu edildiğini söyledi.