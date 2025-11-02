Haberler

Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu
Güncelleme:
Ateşi bir türlü düşmediği için iki haftadır hastanede yatan ve hastalığına teşhis konulamayan Sibil Çetinkaya, hastane odasından sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı. Değerlerinin iyiye gittiğini ve bağışıklık sistemiyle ilgili bir durum geçirdiğini öğrendiğini ifade eden Çetinkaya'nın tedavisi bir süre daha sürecek.

  • Sibil Çetinkaya'nın hastalığı bağışıklık sistemi ile ilgili bir durum.
  • Sibil Çetinkaya iki haftadır hastanede tedavi görüyor.
  • Sibil Çetinkaya'nın tedavisi bir süre daha devam edecek.

İki haftadır hastanede tedavi gören fenomen, hastalığının bağışıklık sistemiyle ilgili olduğunu açıkladı.

Fenomen Sibil Çetinkaya, iki haftadır süren hastane tedavisinin ardından sonunda hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu. Uzun süredir yüksek ateş şikayeti yaşayan Çetinkaya, son olarak Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİYLE İLGİLİ BİR DURUM"

Ünlü isim, "Tam 13 gün oldu bugün ama dün gece yine 39,5'lardaydı ateşim. Allah beterinden korusun ama çok bunaldım" sözleriyle yaşadığı zorlu süreci paylaştı. Bir dönem oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Çetinkaya, hastalığına dair belirsizliğin sona erdiğini belirtti.

"Tam 2 hafta oldu bugün hastanede olmama. Ateş, halsizlik devam etse de değerlerim iyiye gidiyor. Yediğim ya da içtiğim bir şeyden değil. Bağışıklık sistemi ile ilgili bir durum geçirdiğimi öğrendik. Tedavim bir süre daha devam edecek."

"HEPİNİZİ VE NORMAL ENERJİMİ ÇOK ÖZLEDİM"

Sibil Çetinkaya, takipçilerine moral vererek "Eskisinden daha iyi bir enerjiyle aranızda olacağım. Hemen düzelmemi beklemiyoruz ama hepinizi ve normal enerjimi çok özledim" ifadelerini kullandı.

Hastane ziyaretlerinin yasaklandığını da açıklayan Çetinkaya'nın tedavisine bir süre daha devam edileceği öğrenildi.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Sibel çetinkaya kim bilen var mı? Benim tek bildiğim çetinkaya, çarşıdaki çetinkaya mağazası.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJimmy Faruk:

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperen84:

Sibel değil sibil

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
