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Bir ilk! Lübnan dizisi Al Hayba'nın yerli uyarlaması geliyor

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Türkiye'de ilk kez bir Lübnan dizisinin ana akıma uyarlanması için çalışmalar başladı. Al Hayba isimli diziden uyarlanacak olan Alboralarının Hikayesi dizisi Mardin'de çekilecek.

Bir süredir yeni sezon dizileri için yoğun iş temposuna giren Kerem Çatay ve Lale Eren, bu sefer de ilk kez bir Lübnan dizisini ana akıma uyarlamak için kolları sıvadı.

İKİ AİLE FERTLERİNİN HİKAYESİ ANLATILACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, birkaç yıldır ertelenen Al Hayba dizisinin yerli uyarlamasının ilk adı "Fırtına" olarak belirlendi. Ancak daha sonra dizinin adı daha sonra Alboralarının Hikayesi olarak kararlaştırıldı. Suriye ile Lübnan sınırında bir köydeki silah kaçakçısı ailenin hikayesini karmaşık bir aşkın ekseninde anlatan dizinin senaryosunu son olarak Ömer'i yazan Gülizar Irmak yazacak. Mardin'de çekilecek olan dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturacak. Alboralar ve Baybarslar ailesi fertlerinin kıyasıya iktidar savaşına sahne olacak dizinin oyuncu kadrosu ve senaryosu şimdiden merak konusu oldu.

Bir ilk! Lübnan dizisi Al Hayba'nın yerli uyarlaması geliyor

Bir ilk! Lübnan dizisi Al Hayba'nın yerli uyarlaması geliyor

Bir ilk! Lübnan dizisi Al Hayba'nın yerli uyarlaması geliyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)

NEFER OGLU:

...... sallasan diziye değecek.

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