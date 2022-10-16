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Bir dönem neredeyse her gün ölüm haberi geliyordu! Çaycı Hüseyin'in son hali ortaya çıktı

Magazin Haberleri

Türkiye'de magazin camiasının en renkli simaları arasında yer alan ve Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Çaycı Hüseyin" rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol bir dönem sürekli ölüm haberleriyle gündeme geliyordu. Uzun süredir ortalıkta olmayan Özmol'un son hali ortaya çıktı.

Türk dizi sektörü ve magazin camiasının en renkli simalarından biri de Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Çaycı Hüseyin" karakteriyle efsaneleşen ünlü oyuncu Alpaslan Özmol.

Bir dönem neredeyse her gün ölüm haberi geliyordu! Çaycı Hüseyin'in son hali ortaya çıktı

BİR SÜREDİR SAKİN BİR HAYAT YAŞIYOR

Bir süreden bu yana ekranlarda görünmeyen ve daha sakin bir hayat yaşayan Alpaslan Özmol, sosyal medya hesabından takipçilerine yeni fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Özmol'un bir fotoğrafında sakallarının hayli beyazladığı görüldü.

Bir dönem neredeyse her gün ölüm haberi geliyordu! Çaycı Hüseyin'in son hali ortaya çıktı

MUSTAFA KARADENİZ'İN ŞAKASI HALA AKILLARDA

Alpaslan Özmol, şakalarıyla tanınan Mustafa Karadeniz'in geçmişte kendisine yaptığı "Sahte alkol" şakasındaki tavırları ve efendiliğini hiçbir şekilde bozmaması nedeniyle gönüllerde taht kurmuştu. Özmol, kendisi hakkındaki "Öldü" haberlerine karşı da esprili tavırlarıyla biliniyor.

İşte Özmol'un son hali:

Bir dönem neredeyse her gün ölüm haberi geliyordu! Çaycı Hüseyin'in son hali ortaya çıktı

Bir dönem neredeyse her gün ölüm haberi geliyordu! Çaycı Hüseyin'in son hali ortaya çıktı

Bir dönem neredeyse her gün ölüm haberi geliyordu! Çaycı Hüseyin'in son hali ortaya çıktı

Bir dönem neredeyse her gün ölüm haberi geliyordu! Çaycı Hüseyin'in son hali ortaya çıktı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Mustafa Karadeniz Çocuklar Duymasın Alpaslan Özmol Magazin Haberler

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