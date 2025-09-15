Beyoncé, 44. yaş gününü göz alıcı şeffaf elbisesiyle kutladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyoncé, 44. yaşını kutlarken göz alıcı bir şeffaf bordo elbiseyle adeta tüm bakışları üzerine çekti. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla doğum günü şıklığını takipçileriyle paylaşan Beyoncé, hayranlarını bir kez daha büyüledi.

Instagram üzerinden takipçilerine teşekkür mesajı da paylaşan süperstar, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Doğum günü sevgileriniz için çok teşekkür ederim.

Bir yıl daha için Tanrı'ya şükürler olsun.

Huzur ve Sevgi."

Beyoncé, ayrıca rapçi eşi Jay-Z ile birlikte Atlantic City'de katıldığı bir casino gecesinde giydiği iddialı elbisenin fotoğraflarını da paylaştı. Çift, bu özel gece öncesinde bir haftalık Akdeniz tatilinin tadını çıkararak dinlenmiş ve enerjilerini toplamıştı.

Geçtiğimiz gece ise Beyoncé ve Jay-Z, Emmy Ödülleri'nde aynı kategoride aday gösterildi. Beyoncé'nin Christmas Day NFL yarı zaman şovu, Kendrick Lamar'ın Super Bowl performansıyla yarıştı; performansın yapımcılarından biri de Jay-Z olarak dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı, sahne şovundaki kostümleriyle ilgili olarak da büyük bir başarı yakalayarak kostüm tasarımı kategorisinde ödülü şimdiden garantilemiş durumda. 44 yaşına giren Beyoncé, hem sahne performansları hem de stil seçimleriyle bir kez daha neden dünya çapında bir ikon olduğunu gözler önüne serdi.