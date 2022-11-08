Beyazıt Öztürk, annesinin beyin kanaması geçirdiği iddiasını yalanladı

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, annesi Nurten Öztürk'ün beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma kaldırıldığı iddiasını yalanladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Öztürk, "Öyle bir şey yok, maşallahı var annemin" dedi.

Uzun yıllar yaptığı şov programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan şovmen ve oyuncu Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk'ün beynine pıhtı atması sonucu beyin kanaması geçirdiği iddia edildi. Magazin camiasına bomba gibi düşen haberin ardından Öztürk'ten açıklama gecikmedi.

"ANNEMİN MAŞALLAHI VAR"

Annesine olan düşkünlüğüyle tanınan Beyazıt Öztürk, çıkan beyin kanaması geçirdi iddiası üzerine gazeteci Bilal Özcan'a açıklama yaptı. Annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Öztürk, "Bilal abicim, yok ya haber yanlış. Yapmışlar öyle bir haber. Yok öyle bir şey maşallahı var annemin" ifadelerini kullandı.