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Berna Laçin, tuvalet kağıdına yapılan zamma tepki gösterdi: Piyasa sapıttı

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KDV oranlarına gelen artışın ardından iki gün önce 580 TL'ye aldığı tuvalet kağıdının 1.100 TL'ye çıktığını gören Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İyice sapıttı piyasa" diyerek tepki gösterdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; yüzde 18 olan genel KDV oranı yüzde 20, yüzde 8'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi. Aldığı tuvalet kağıdına gelen zammı gören Berna Laçin ise artan fiyatlara isyan etti.

"1 GELEN ZAMMA 5 DE SATICILAR EKLİYOR"

KDV artışının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Berna Laçin, tuvalet kağıdına gelen zamma isyan etti. Fiyatların ikiye katlandığını gören ünlü isim, "2 gün önce 580 liraya aldığım tuvalet kağıdının bugün aynı satıcıda 1100 lira olması nasıl açıklanır? 1 gelen zamma 5 de satıcılar ekliyor, iyice sapıttı piyasa" ifadelerini kullandı.

Laçin, emekli maaşına gelen yüzde 25'lik zammın ardından da "Her şey çifter fiyat katlanmış bizde de yüzde 25. O zaman dans" demişti.

Berna Laçin, tuvalet kağıdına yapılan zamma tepki gösterdi: Piyasa sapıttı

Berna Laçin, tuvalet kağıdına yapılan zamma tepki gösterdi: Piyasa sapıttı

Berna Laçin, tuvalet kağıdına yapılan zamma tepki gösterdi: Piyasa sapıttı

Berna Laçin, tuvalet kağıdına yapılan zamma tepki gösterdi: Piyasa sapıttı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Berna Laçin Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Halil Kurdal:

Taharet al taharet hahaha

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Abdurrahman Aktaş Tokat:

Kuşe kağıt ellam bunun ki

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erman genç :

Nerden alıyodun 580 liraya kağıtmı var arkadaş,, Şimdide 1,100 olmuş :)))

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