Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor

Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaz tatiline erken başlayan Bergüzar Korel, bikinili paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Güneşin ve denizin keyfini çıkaran oyuncu, doğal güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı.

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikâh masasına oturan Bergüzar Korel, özel hayatındaki istikrarı ve anneliğiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Üç çocuk annesi olan Korel, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Evliliklerinden 2010 yılında oğulları Ali, 2020'de ikinci oğulları Han, 2021'in Kasım ayında ise kızları Leyla dünyaya geldi. Ünlü çift, çocuklarını gözlerden uzak, sade bir hayat içinde büyütmeyi tercih ediyor. Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olarak gösterilen Korel-Ergenç çifti, özel yaşamlarını titizlikle koruyor.

Bergüzar Korel, Yaz Tatilinde Bikinili Paylaşımlarıyla Gündem Oldu

TATİLDE DOSTLARIYLA BİRLİKTE

Yaz sezonunu erkenden açan Bergüzar Korel, şimdilerde yakın arkadaş grubuyla tatilde. Neşeli ve samimi paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gören Korel, doğallığıyla da takdir topluyor. Sosyal medya hesabından tatil anılarını paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu, enerjisi ve güler yüzüyle hayranlarından tam not alıyor.

Bergüzar Korel, Yaz Tatilinde Bikinili Paylaşımlarıyla Gündem Oldu

Kariyerinde olduğu kadar özel hayatında da istikrarlı duruşuyla örnek gösterilen Korel, ekranlardan uzak olduğu dönemlerde de gündemde kalmayı başarıyor. Oyuncunun özellikle anneliğe dair paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Bergüzar Korel, Yaz Tatilinde Bikinili Paylaşımlarıyla Gündem Oldu

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
ABD ve Almanya'dan İsrail'e 14 uçak dolusu askeri yardım

İki ülkeden İsrail'e destek! 14 uçak dolusu yardım gönderdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Afrika'da sel felaketinde 92 kişi hayatını kaybetti

Ülke felakete sürüklendi! Acı bilanço her geçen saniye artıyor
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

İşte Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller
9 yaşındaki Yasemin'in katili en yakını çıktı, hemen tutuklandı

9 yaşındaki Yasemin'in katili en yakını çıktı, hemen tutuklandı
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı

Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim

ABD, İran'la savaşa giriyor mu? Trump beklenen açıklamayı yaptı
Dünya diken üstünde! 'Kıyamet uçağı' gizlice havalandı

Dünya diken üstünde! 'Kıyamet uçağı' gizlice havalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.