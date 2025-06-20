Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikâh masasına oturan Bergüzar Korel, özel hayatındaki istikrarı ve anneliğiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Üç çocuk annesi olan Korel, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Evliliklerinden 2010 yılında oğulları Ali, 2020'de ikinci oğulları Han, 2021'in Kasım ayında ise kızları Leyla dünyaya geldi. Ünlü çift, çocuklarını gözlerden uzak, sade bir hayat içinde büyütmeyi tercih ediyor. Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olarak gösterilen Korel-Ergenç çifti, özel yaşamlarını titizlikle koruyor.

TATİLDE DOSTLARIYLA BİRLİKTE

Yaz sezonunu erkenden açan Bergüzar Korel, şimdilerde yakın arkadaş grubuyla tatilde. Neşeli ve samimi paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gören Korel, doğallığıyla da takdir topluyor. Sosyal medya hesabından tatil anılarını paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu, enerjisi ve güler yüzüyle hayranlarından tam not alıyor.

Kariyerinde olduğu kadar özel hayatında da istikrarlı duruşuyla örnek gösterilen Korel, ekranlardan uzak olduğu dönemlerde de gündemde kalmayı başarıyor. Oyuncunun özellikle anneliğe dair paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi görüyor.