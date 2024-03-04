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Bahreyn'e giden Şeyma Subaşı, başını kapatıp dans etti

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Formula 1 yarışlarını izlemek için Bahreyn'e giden Şeyma Subaşı, veliaht prensinin partisine katıldı. Dantelli bir elbise tercih eden Subaşı, başını bir şalla kapatarak dans etti.

Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Formula 1 yarışları için Bahreyn'e gitti. Gündüz yarışları izleyen Subaşı, akşam da veliaht prensinin partisine katıldı. Subaşı'nın başını kapatarak yaptığı dans da dikkat çekti.

Subaşı partiye gitmek için derin göğüs dekolteli beyaz ve siyahtan oluşan dantelli bir elbise tercih etti. Başını siyah bir şalla kapatan Subaşı, hazırlanırken dans etmeyi de ihmal etmedi. Bol bol fotoğraf çeken ünlü isim Instagram hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

ADI FORMULA E CEO'SU İLE ANILMIŞTI

Şeyma Subaşı'nın adı ocak ayında Formula E CEO'su ile anılmıştı. Hakkındaki aşk iddiasını yalanlayan Subaşı Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım, flörtleşmedim, konuşmuyorum hiç kimseyle alakam yok. Bekar olduğum için herkesle yazacaksınız galiba kızların hiçbir erkek arkadaşı olamıyor normal. Ben de tam tersi kimseyle beraber değilim, bu özel bilgiyi de size vereyim elini bile tutmadım" demişti.

Bayreyn'e giden Şeyma Subaşı, başını kapatıp dans etti

Bayreyn'e giden Şeyma Subaşı, başını kapatıp dans etti

Bayreyn'e giden Şeyma Subaşı, başını kapatıp dans etti

Bayreyn'e giden Şeyma Subaşı, başını kapatıp dans etti

Bayreyn'e giden Şeyma Subaşı, başını kapatıp dans etti

Bayreyn'e giden Şeyma Subaşı, başını kapatıp dans etti

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Şeyma Subaşı Instagram Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (4)

atilla çekiç:

şeyma kimki hep haberini yapıyorsunuz bu kanalınızda

22
1
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Ahmet Engin PAKSOY:

Acun bey sağolsun başımıza ünlü yaptı

13
0
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koray hüseyin kılıç:

ahh acun ahhh sen olmasan en fazla konfeksiyon atölyesinde ortacı yada bir mağazada tezgahtar olabilecek kapasitesi olan bu zatı tüm ülkenin başına bela ettin

5
0
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mahalle sakini:

Gene mi hortlattınız bunu

2
0
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