Bayhan Gürhan, Tara Jayne'i Seren Serengil'e benzetti - Haberler

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Bayhan Gürhan, Tara Jayne'i Seren Serengil'e benzetti

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Magazin
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Konuk olduğu programda estetik ameliyat bağımlısı hemşire Tara Jayne McConachy ile ilgili haberi gören Bayhan Gürhan, "Ben Seren Serengil sandım, ona benzettim" dedi.

Bir döneme damga vuran Popstar yarışması ile şöhreti yakalayan Bayhan Gürhan, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Programdaki magazin haberleri hakkında yorumlarda bulunan Bayhan, kendisini 'insan Barbie bebek' olarak tanımlayan Avustralyalı hemşire Tara Jayne McConachy'in haberini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

"SEREN SERENGİL SANDIM"

Bayhan, beş meme büyütme, altı burun estetiği ve sayısız botoks ve dolgu seansları dahil olmak üzere kozmetik prosedürlere 200 bin dolar harcayarak kendini baştan yaratan estetik bağımlısı hemşire hakkında konutu. "Ben Seren Serengil sandım, ona benzettim." dedi.

Bayhan Gürhan, Tara Jayne'i Seren Serengil'e benzettiTara Jayne McConachy

Bayhan Gürhan, Tara Jayne'i Seren Serengil'e benzettiSeren Serengil

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Magazin

Bayhan Gürhan, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

ÖMER ÇELİK:

Serenden daha güzel bu

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