Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'ya dava açtığı iddiasını yalanladı

Survivor All Star 2022'in en iddialı yarışmacılarının başında gelen Batuhan Karacakaya'nın yarışmadan kazandığı arabayı teslim alamadığı için Acun Ilıcalı'ya dava açtığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Konuyla ilgili sessizliğini bozan isim ise Karacakaya, oldu.

DAVA İDDİASINI YALANLADI

Yarışmadan kazandığı 3 milyon TL'lik arabayı teslim alamadığı söylenen Karacakaya'nın tüm sözleşmeleri ve belgeleri mahkemeye sunduğu ileri sürülmüştü. Acun Ilıcalı ile bir araya gelerek Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Karacakaya, "Dava haberlerini bu şekilde okuyoruz" notunu düştü. Genç yarışmacı bir paylaşımında da "Dava ile ilgili bir durum olmadı, olmayacak da. Biz o defteri çok şey kazanarak kapattık" dedi.