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Başak Dizer'den eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü: Dünyanın en güzel kardan adamı

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Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yaptığı kardan adamı sosyal medyada paylaşarak 'Dünyanın en güzel kardan adamı' notunu düştü. Tatlıtuğ'un kardan adamın yanına yaptığı kardan köpek de hayranlarından övgü aldı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yağan karı fırsat bilip sanatını konuşturdu. Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u sosyal medya hesabından paylaşarak "Dünyanın en güzel kardan adamı" dedi.

2016 yılında Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başar Dizer, mutlu evliliklerini 2022 yılında "Kurt Efe" adını verdikleri oğullarıyla taçlandırmıştı.

"DÜNYANIN EN GÜZEL KARDAN ADAMI"

Her hareketleri hayranlarının ilgisini çeken ünlü çift, son olarak kardan adam paylaşımıyla gündeme geldi. Başak Dizer, eşi Tatlıtuğ'u ve yaptığı kardan adamı sosyal medya hesabından paylaşarak "Dünyanın en güzel kardan adamı" notunu düştü.

Tatlıtuğ'un kardan adamın yanına kardan köpek yapması, hayranlarından da yeteneğine dair övgüler aldı.

İşte ünlü oyuncunun kardan eserleri...

Başak Dizer'den eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü: Dünyanın en güzel kardan adamı

Başak Dizer'den eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü: Dünyanın en güzel kardan adamı

Başak Dizer'den eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü: Dünyanın en güzel kardan adamı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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