Başak Dizer, bebeğine vereceği Kurt adının hikayesini anlattı: Kıvanç'la ilişkimiz o dizide başladı

2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, ilk bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor. Şimdilerde 8,5 aylık hamile olan Dizer, çocuklarına vereceği ismin hikayesini anlattı.

"KURT'UN BİZİM İÇİN ANISI OLUNCA ÇOCUĞUMUZA KOYMAK İSTEDİK"

Sabah'a röportaj veren modacı Başak Dizer, 2014 yılında yayınlanan Kurt Seyit ve Şura dizisinin setinde ilişkilerinin başladığını, çocuklarına isim verirken de bu projeden esinlendiklerini söyledi. Kurt adının kendileri için çok anlamlı olduğunu belirten Dizer, "Biz 'Kurt Seyit ve Şura' dizisi sırasında ilişkiye başladık Kıvanç'la. Dizideki karakter ismi de hoşuma gidiyordu. Telefonumda Kıvanç, 'Kurt' diye kayıtlıydı. Dizideki lakabını biz de oğlumuza lakap olarak koymak istedik, bizim için anısı var. Yanına da Efe'yi koyduk" dedi.

"KURT TARİHİMİZ AÇISINDAN BİR SEMBOL"

Kurt'un kelime anlamını araştırdığını söyleyen Dizer, sözlerine şöyle devam etti: "Kurt bana maskülen ve güçlü bir isim geliyor. Kurt tarihimiz açısından da bir sembol. Birçok Türk destanında da kurt ismi kavimlerin yol göstericisi olarak geçiyor. Hayvanların arketiplerini de araştırdım. Kurt; öğretici, yol gösterici, takımla hareket eden, tek eşli, aile kuran ve onu koruyan güçlü karakteri temsil ediyor."