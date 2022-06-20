Başak Dizer, Babalar Günü'ne özel Kıvanç Tatlıtuğ ve oğullarının fotoğrafını paylaştı - Haberler

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Başak Dizer, Babalar Günü'ne özel Kıvanç Tatlıtuğ ve oğullarının fotoğrafını paylaştı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Nisan ayında bebeği Kurt Efe'yi kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ, dün ilk Babalar Günü'nü kutladı. Sosyal medya hesabından oğlu ve eşinin fotoğrafını paylaşan Başak Dizer Tatlıtuğ, "Melekler günü kutlu olsun" dedi.

6 yıl önce nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ çifti, nisan ayında Kurt Efe adı verdikleri oğullarını kucağına aldı. Babalık heyecanı yaşayan Tatlıtuğ, dün ilk Babalar Günü'nü kutladı.

"MELEKLER GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Instagram'da 857 bin takipçisi bulunan Başak Dizer Tatlıtuğ, Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğraflarını paylaştı. Tatlıtuğ, oğlunun yüzünü göstermediği fotoğrafta eşinin Babalar Günü'nü kutlayarak "Melekler günü kutlu olsun" notunu düştü. Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafı ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Başak Dizer, Babalar Günü'ne özel Kıvanç Tatlıtuğ ve oğullarının fotoğrafını paylaştı

VEFAT EDEN BABASINI ANDI

Başak Dizer Tatlıtuğ, 2019 yılında vefat eden babası Ali Cengiz Dizer için de duygusal bir paylaşım yaptı. Babasının fotoğrafını paylaşan ünlü isim "Seni çok özlüyoruz babacığım. Her gün, ama en çok da bugün. Ah keşke şu an sen yanımda olabilseydin neler vermezdim. Çok özelsiniz, önemlisiniz, cansınız. Babalar hiç eksik olmasa" dedi.

Başak Dizer, Babalar Günü'ne özel Kıvanç Tatlıtuğ ve oğullarının fotoğrafını paylaştı

Başak Dizer, Babalar Günü'ne özel Kıvanç Tatlıtuğ ve oğullarının fotoğrafını paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ Babalar Günü Başak Dizer Instagram Magazin Haberler

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