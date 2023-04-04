Başak Dizer, Aile dizisindeki öpüşme sahnesinden rahatsız mı oldu? Kıvanç Tatlıtuğ'dan yalanlama geldi

Başak Dizer'in eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile öpüşmesinden rahatsız olarak resti çektiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Çıkan iddianın ardından açıklama yapan Tatlıtuğ, "Evde de sette de keyifler çok yerinde. Her projede tekrarlanan bu uydurma haberini kaale almıyoruz" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'yı ekrana döndüren Aile dizisi, ilk bölümünden itibaren gündem olmaya devam ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in dizideki bazı sahnelerden rahatsız olarak evde sorun çıkardığı ileri sürüldü.

"EVDE DE SETTE DE KEYİFLER YERİNDE"

Kıvanç Tatlıtuğ ile partneri Serenay Sarıkaya'nın öpüşme sahnesinden rahatsız olan Dizer'in"Bir daha olursa ayrılım" diyerek rest çektiği iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya Kıvanç Tatlıtuğ'dan cevap gecikmedi. TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuyla ilgili özel açıklama yapan Kıvanç Tatlıtuğ, "Evde de sette de keyifler çok yerinde. Her projede tekrarlanan bu uydurma haberini kaale bile almıyoruz" iddiayı yalanladı.

Aile dizisi