Bartın'daki Patlama Sonrası Ünlü İsimler Ne Dedi? İşte Cevabı...

Bartın'daki bir maden ocağında meydana gelen patlamada 40 vatandaşımız hayatını kaybetti. Acı haber sonrası ünlü isimler de geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerinde bulundu. İşte ünlülerin Bartın mesajları...

Bartın'daki maden ocağında dün akşam saat 18.15'te bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayın ardından çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Zonguldak, Kütahya ve Sakarya gibi çevre illerden de bölgeye takviye ekip gönderildi. Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre, can kaybı sayısı 40'a yükseldi.

Acı haber sonrası ünlü isimler de geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

İşte ünlü isimlerin Bartın'daki facia sonrası mesajları...

TARKAN

"Geçmiş olsun Bartın."

YONCA EVCİMİK

"Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara acil şifalar diliyorum."

GÜLSE BİRSEL

"Acımız çok büyük..."

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Daha fazla can kaybı olmaması için dua ediyorum."

ALİŞAN

"Amasra'da maden ocağında meydana gelen Grizu patlamasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diler, göçük altında kalan madencilerimizin de tez zamanda kurtulmasını Allah'tan niyaz ederim. Dualarımız madenci kardeşlerimizle."

TUĞBA ALTINTOP

"Yüreklere kor düştü. Sevdiklerini kaybeden kardeşlerime rahmet ve sabır diliyorum."

FEYYAZ ŞERİFOĞLU

"Ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Umarım daha fazla can kaybı yaşamayız."

PINAR ALTUĞ

"Dualarımız oksijeniniz olsun."

EZGİ MOLA

"Geçmiş olsun Bartın..."

ACUN ILICALI

"Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Dualarımız mahsur kalan işçi kardeşlerimizle."