Filminde oynayacağı Barış Akarsu'yla ilgili verdiği yanıtla tepki çeken Aslı Bekiroğlu, projeden çekildi - Haberler

2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor. Filmin kadrosunda yer alan Aslı Bekiroğlu ise katıldığı ödül töreninde basın mensuplarıyla konuşurken Akarsu'nun ölümüyle ilgili soruya gülerek cevap verdi.

GÜLEREK CEVAP VERMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Filmde şarkıcının kız arkadaşı Merve'yi oynayacak olan Aslı Bekiroğlu, "Barış beyin trajik bir ölümü oldu ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine kahkaha atarak "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun ne denir" dedi. Bekiroğlu'nun röportaj görüntülerinin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından tepkiler de peşin sıra gelmeye başladı.

TEPKİLERİN ARDINDAN PROJEDEN ÇEKİLDİ

Gündem olan Aslı Bekiroğlu, eleştirilerin ardından Instagram hesabından bir özür mesajı yayınlayarak projeden ayrıldığını duyurdu. Bekiroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Önceki akşam katıldığım stil ödülleri davetinde, kıyafet ve stil üzerine konuşurken yakında çekimleri başlayacak Barış Akarsu'nun hayatını anlatan sinema filmi hakkında peş peşe sorular geldi. Proje hakkında konuşma iznim olmadığı için spoiler verme korkusuyla o an filmle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmeye çalışırken ortaya çıkan acemi çabam, sanatçının ve kız arkadaşının sevenleri tarafından yanlış anlaşıldı ve üzüntüyle karşılandı. İsteyeceğim en son şey böyle algılanmaktı. Çocukluğumdan beri hikayesine ve anısına büyük saygı duyduğum, bu nedenle filminde yer almayı çok istediğim sanatçının yakınları ve sevenlerinden tüm samimiyetimle özür diliyorum. Filmin zarar görmemesi ve sanatçının sevenlerinin daha fazla üzülmemesi için projeden çekiliyorum."

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