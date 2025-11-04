Banu Alkan'ın acı günü! Olayla ilgil soruşturma başlatıldı

Yeşilçam'ın efsane ismi Banu Alkan, kardeşi Osman Alkan'ın ani vefat haberiyle sarsıldı. 65 yaşındaki Alkan, Edremit'te geçirdiği talihsiz bir düşme sonucu yaşamını yitirdi.

Sinema dünyasında "Afrodit" lakabıyla hafızalara kazınan usta oyuncu Banu Alkan, ailesinden gelen üzücü bir haberle gündeme geldi. Alkan'ın kardeşi Osman Alkan, Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, 65 yaşındaki Osman Alkan, Altınkum Mahallesi'nde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü. Başını kaldırıma çarpan Alkan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Osman Alkan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaşanan trajik olayın ardından, Alkan'ın ölümüne ilişkin resmi soruşturma başlatıldı. Olayın kesin nedenine ilişkin adli incelemelerin sürdüğü belirtildi.