Balkondan düşerek ölen oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

Misafirliği gittiği evin balkonunda düşerek hayatını kaybeden başarılı oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu. Oyuncunun kalp krizi geçirdiği için balkondan düştüğü öğrenildi.

Son olarak Masumlar Apartmanı'nda rol alan başarılı oyuncu Süreyya Gürsel Evren misafir olarak gittiği evin 3'ncü katından düşerek öldü. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan oyuncunun ölüm nedeni belli oldu.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Sancaktepe'deki bir eve misafirliğe giden sevilen oyuncu, çıktığı balkonda dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 54 yaşındaki Süreyya Gürsel Evren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Evren'in yakınlarından alınan bilgiye göre, oyunun balkonda kalp krizi geçirerek yere düştüğü öğrenildi.

Süreyya Gürsel Evren'in cenazesi dün ikindi namazına müteakip Karacaahmet Camisi'nden kaldırıldı.

ABLASI DA OYUNCU

Sayısız projede yer alan başarılı oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in ablası da ünlü oyuncu çıktı. Evren'in ablasının yıllarca Arka Sokaklar dizisinde rol alan Figen Evren olduğu öğrenildi.

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