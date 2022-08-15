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Balkondan düşerek ölen oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

Misafirliği gittiği evin balkonunda düşerek hayatını kaybeden başarılı oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu. Oyuncunun kalp krizi geçirdiği için balkondan düştüğü öğrenildi.

Son olarak Masumlar Apartmanı'nda rol alan başarılı oyuncu Süreyya Gürsel Evren misafir olarak gittiği evin 3'ncü katından düşerek öldü. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan oyuncunun ölüm nedeni belli oldu.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Sancaktepe'deki bir eve misafirliğe giden sevilen oyuncu, çıktığı balkonda dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 54 yaşındaki Süreyya Gürsel Evren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Evren'in yakınlarından alınan bilgiye göre, oyunun balkonda kalp krizi geçirerek yere düştüğü öğrenildi.

Süreyya Gürsel Evren'in cenazesi dün ikindi namazına müteakip Karacaahmet Camisi'nden kaldırıldı.

ABLASI DA OYUNCU

Sayısız projede yer alan başarılı oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in ablası da ünlü oyuncu çıktı. Evren'in ablasının yıllarca Arka Sokaklar dizisinde rol alan Figen Evren olduğu öğrenildi.

Balkondan düşerek ölen oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

Balkondan düşerek ölen oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

Balkondan düşerek ölen oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

Balkondan düşerek ölen oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

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Yorumlar (4)

Emir Arslan:

aşı denilen zehirlerden bende kalp krizinden akrabalarımı kaybettim. bunların hesabını verecekler.

Cevap Yaz 14 12 Yayından Kaldır
Hamit Gündoğdu:

Âşıkolikler siz aşı olmaya devam edin tamam mı. Başkada sözüm yok. Millet sapır sapır kalp krizi geçirip ölüyor. Hayret bir durum!!!

Cevap Yaz 21 30 Yayından Kaldır
YASLİN:

Aşıyla ne alakası var

11 8 Yayından Kaldır
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